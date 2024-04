Pulici attacca: "Calcio italiano? Non lo seguo più. I calciatori giocano solo per i soldi"

Le parole di Pulici

Queste le parole di Paolo Pulici a Rai Radio Due: “Il calcio italiano non lo seguo più. Perché? Non è calcio. Lo penso quando vedo una squadra che attacca, arriva in area di rigore avversaria e poi torna indietro verso il proprio portiere. E i giocatori ormai giocano solo per soldi”. Anche Stefano Tacconi aveva espresso un concetto molto simile nell'intervista a La Stampa: "Il calcio di oggi non mi piace. Noi, quelli della mia epoca, siamo stati i veri ambasciatori. I calciatori attuali devono ancora dimostrare qualcosa di positivo. E poi troppa tecnologia…" (QUI le parole complete).