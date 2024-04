Tacconi: "Il calcio di oggi non mi piace, la Juve mi annoia". E sul coma...

Dopo la grande paura Stefano Tacconi è tornato a parlare della sua più grande passione, il pallone. L'ex portiere ha però ammesso di non apprezzare più di tanto il calcio di oggi: "Non mi piace. Noi, quelli della mia epoca, siamo stati i veri ambasciatori. I calciatori attuali devono ancora dimostrare qualcosa di positivo. E poi troppa tecnologia…", ha detto in un'intervista a La Stampa. E la Juve? "Mi annoia. Al pomeriggio mi viene la voglia di vedere le sue partite poi alla sera però tra il primo ed il secondo tempo prendo sonno", ha risposto l'ex giocatore.