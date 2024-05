Globe Soccer European Awards: data, location e calciatori candidati

Al via le votazioni per i KAFD Globe Soccer European Awards In Costa Smeralda il 28 e 29 maggio anche i premi de LALIGA e l’Award alla carriera nel ricordo di Gigi Riva

Si aprono oggi le votazioni: tra i candidati per il Best Coach anche Gasperini, Inzaghi e Thiago Motta; Çalhano?lu, Bastoni e Lautaro in lizza per il Best Player; Atalanta e Inter tra le 15 candidate per il Best Men’s Club

La cerimonia si terrà il prossimo 28 maggio presso l'Hotel Cala di Volpe in Sardegna e vedrà l’assegnazione dei Globe Soccer Awards Europe e dei LALIGA AWARDS; i vincitori delle principali categorie dell’edizione europea saranno invitati a Dubai

Il giorno seguente, il 29 maggio, l'industria calcistica europea si riunirà per un forum interattivo che esplorerà i temi di stabilità finanziaria, benessere dei giocatori e proprietà multi-club

Dubai, UAE – 10 Maggio, 2024: Le coppe europee hanno appena decretato i 6 finalisti che si disputeranno Champions League, Europa League e Conference League dal 22 al 1 giugno. E oggi si aprono le votazioni per l’edizione europea dei KAFD Globe Soccer Awards, che saranno consegnati la sera del 28 maggio in Costa Smeralda, nel meraviglioso scenario del Cala di Volpe.

Questa nuova occasione di festa del calcio - nata per volontà degli organizzatori e per la passione che gli Emirati Arabi, attraverso il Dubai Sports Council, hanno dimostrato da tempo di avere verso l’unico sport globalizzato del pianeta - in qualche modo rappresenta un atto dovuto verso l’Europa e le sue Leghe professionistiche, seguite e amate in ogni angolo della Terra e ormai frequentate da azionisti intercontinentali.

Non si tratta di un evento qualsiasi, ma dell’apertura di un dialogo di livello mondiale nel continente che già vede in campo gli interessi di tutti, dal Qatar all’Arabia Saudita, dai russi agli americani, per non dire dei successi e delle 5 coppe del City e di Abu Dhabi, un gruppo che ha proprietà in Italia, Spagna, Stati Uniti, Australia, Inghilterra, Cina, Giappone e UAE.

E nello scenario europeo l’Italia ha un posto di rilievo, non solo per la storia e i titoli conquistati, ma per la realtà attuale che certifica una posizione nel ranking europeo di primissimo livello, grazie alle 5 semifinali e alle 3 finali del 2023, con altre 3 semifinali e 2 finali nel 2024.

Ed è per questo che proprio qui in Italia i finalisti della UEFA Champions League, Jude Bellingham del Real Madrid e Mats Hummels del Borussia Dortmund, si troveranno a competere anche per il premio di Best Men’s Player, affiancati, tra gli altri, anche da Álex Grimaldo del Bayer Leverkusen, dai 3 campioni dell'Inter Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Hakan Çalhano?lu, Cole Palmer del Chelsea e dal quartetto del Manchester City Phil Foden, Bernardo Silva, Rodri e Erling Haaland.

La lista definitiva dei finalisti sarà decisa online dai tifosi, con un periodo di votazione di sei giorni che inizia oggi e che si protrarrà fino al 15 maggio. I voti potranno essere espressi visitando il sito vote.globesoccer.com o tramite l'app di Globe Soccer. Una volta selezionati i finalisti, i vincitori saranno poi scelti da una giuria di stelle composta da ex giocatori come Iker Casillas e Luis Figo, ex e attuali allenatori come Marcello Lippi e Antonio Conte, presidenti e CEO di club, arbitri e agenti.

Gli organizzatori dei Globe Soccer Awards, che riconoscono ogni anno i migliori interpreti del calcio dentro e fuori dal campo in tutto il mondo da oltre 14 anni, avevano già annunciato ad agosto di essere pronti a lanciare quest'anno la nuova Globe Soccer Continental Series.

L'evento di lancio dei KAFD Globe Soccer Awards Europe, che si svolgerà questo mese in Sardegna, segnerà anche l'inizio di "Road to Dubai", con i vincitori dei premi di ognuna delle principali categorie che saranno inseriti nella lista dei candidati per i Dubai Globe Soccer Awards 2024, organizzati ogni anno negli Emirati Arabi Uniti, in collaborazione con il Dubai Sports Council. Le precedenti edizioni a Dubai hanno visto la partecipazione di personaggi del calibro di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola e Zinedine Zidane.

15 club provenienti dalle 5 principali leghe europee sono in lizza per il premio inaugurale di Best Men’s Club (Europa), con il Bayer Leverkusen campione di Bundesliga e finalista di Europa League, che sarà affiancato dall'Inter, campione d’Italia, l’Atalanta, anche lei finalista di Europa League e finalista di Coppa Italia, dal trio inglese Arsenal, Liverpool e Manchester City, e da tutti e quattro i semifinalisti della Champions League: Real Madrid, PSG, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

L’allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, è tra i 15 candidati per il premio di Best Coach, dopo aver guidato la sua squadra verso il primo titolo di Bundesliga in una stagione senza precedenti. Lo spagnolo è affiancato, tra gli altri, da Carlo Ancelotti del Real Madrid, Luis Enrique del PSG, Thomas Tuchel del Bayern Monaco, Guardiola del Manchester City, Gasperini dell’Atalanta, Inzaghi dell’Inter e Thiago Motta del Bologna.

La lista dei candidati per l’Emerging Player Award include 15 talenti di spicco nati dopo il 2002. Tra i candidati il ventenne Jude Bellingham, insieme al compagno di squadra del Real Madrid Eduardo Camavinga (21), a Jamal Musiala (21) e Mathys Tel (18) del Bayern Monaco, a Florian Wirtz (20) del Bayer Leverkusen, a Kobbie Mainoo (18) del Manchester United e al fenomeno sedicenne del Barcellona, Lamine Yamal.

La serata vedrà anche la consegna del Best Goalscorer per il miglior marcatore d’Europa e dei Career Awards per giocatori e allenatori, insieme a riconoscimenti specifici per le principali leghe europee. Sarà presente alla serata anche Nicola Riva che, per la famiglia, riceverà l’Award alla carriera dedicato a Gigi Riva, scomparso all'età di 79 anni all'inizio di quest'anno.

E saranno celebrati anche i club al femminile con l’award per il Best Women’s Club. Tra i candidati per questa categoria, insieme a Real Madrid Femenino, Barcellona e Bayern Monaco, presenti anche l’AS Roma, campione d’Italia, e la Juventus.

Questa edizione dei KAFD Globe Soccer Awards Europe vedrà, tra le varie categorie, anche l’assegnazione dei premi di fine stagione de LALIGA, per la prima volta in presenza dopo quasi un decennio. I LALIGA AWARDS: ‘The Pride of our Fútbol’ riconosceranno il meglio del calcio spagnolo durante la stagione 2023/24, con 4 diverse categorie: Best Goal, Best Player, Best Coach, and Best U23 Player, insieme con due premi speciali per il Team of the Season e LALIGA Champion.

Attraverso l’accordo, LALIGA ha confermato il suo impegno a mettere i tifosi al centro della sua New Era e, proprio per questo, i vincitori saranno scelti attraverso un sistema di voto che coinvolgerà i tifosi, i capitani di club e una commissione di esperti che sarà resa nota la prossima settimana. Gli Awards segnano anche il culmine di un’altra emozionante stagione dei LALIGA EA SPORTS.

Il giorno successivo alla cerimonia di premiazione, si svolgerà anche il forum interattivo di Globe Soccer che esplorerà in 3 sessioni distinte i temi della stabilità finanziaria, il benessere dei giocatori e le proprietà multi-club. Entrambe le giornate saranno ospitate da Globe Soccer in collaborazione con Smeralda Holding, proprietaria dell'Hotel Cala di Volpe.

All'inizio di questa settimana, Globe Soccer ha annunciato come Title Sponsor della sua prima edizione europea King Abdullah Financial District (KAFD), importante centro finanziario situato a Riyadh, in Arabia Saudita. Il KAFD è progettato per essere un centro finanziario di classe mondiale con infrastrutture moderne, spazi per uffici, hotel, ristoranti e persino aree residenziali. Anche Italpreziosi si unisce come Platinum Sponsor, insieme ai Gold Sponsor Silversands, Azimut Yachts, Socios.com e Azura. Mentre Moët Hennessy è ora a bordo come fornitore ufficiale.

L’edizione 2024 dei KAFD Globe Soccer Awards Europe si terrà il 28 maggio presso Cala di Volpe in Sardegna e l’evento sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo. Ulteriori annunci e aggiornamenti in vista della cerimonia, dei LA LIGA Awards e del forum calcistico interattivo saranno condivisi sui canali social di Globe Soccer. L'app Globe Soccer è disponibile per il download dall'App Store per iOS e da Google Play.

Best Men's Player Alessandro Bastoni Jude Bellingham Hakan Çalhano?lu Phil Foden Antoine Griezmann Álex Grimaldo Serhou Guirassy Erling Haaland Mats Hummels Harry Kane Joshua Kimmich Toni Kroos Lautaro Martínez Kylian Mbappé Cole Palmer Rodrigo Bukayo Saka Mohamed Salah Bernardo Silva Vinícius Jr. Best Men's Club Arsenal Atalanta Barcelona Bayer Leverkusen Bayern Munich Borussia Dortmund Brest Girona Inter Milan Liverpool Manchester City Monaco PSG Real Madrid Sporting Best Women’s Club AS Roma Barcelona Bayern Munich Chelsea Juventus Lyon Manchester City PSG Real Madrid Wolfsburg Best Coach Xabi Alonso Rúben Amorim Carlo Ancelotti Mikel Arteta Unai Emery Luis Enrique Gian Piero Gasperini Josep Guardiola Sebastian Hoeness Simone Inzaghi Míchel Thiago Motta Edin Terzi? Thomas Tuchel Xavi

Emerging Player Jude Bellingham Eduardo Camavinga Pau Cubarsí Evan Ferguson Rico Lewis Fermín López Kobbie Mainoo Jamal Musiala João Neves Cole Palmer Xavi Simons Mathys Tel Florian Wirtz Lamine Yamal Warren Zaïre-Emery Player & Coach Career Awards Da annunciare Special Awards Da annunciare

