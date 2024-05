Orsato annuncia il ritiro dopo gli Europei: "Si chiude un'esperienza bellissima"

Daniele Orsato ha ufficializzato il suo ritiro dopo più di vent'anni di carriera come arbitro . La sua ultima avventura saranno gli Europei di quest'estate: "Per me è sempre un'emozione e un orgoglio rappresentare gli arbitri italiani, è un'enorme responsabilità. Siamo più una famiglia che una squadra, perciò è stato davvero emozionante".

Orsato: "Nessuno futuro da designatore arbitrale"

Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport a margine del MediaDay con gli arbitri di Euro 2024: "Ovvio che tutti speriamo che vinca l'Italia. Io sarei orgoglioso e felice se l'ultimo fischio fosse il mio, ma se vince l'Italia va bene lo stesso. Si chiude un'esperienza bellissima e ne sono orgoglioso, sia per me che per la mia famiglia. Futuro da designatore arbitrale? No, c'è solo la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Non vedo nient'altro oltre loro.