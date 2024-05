Klopp dopo l'addio al Liverpool: "Ora ho tempo per giocare a padel"

Klopp: "Posso dedicarmi alle mie passioni"

In un video, Klopp ha spiegato: “Cinque giorni fa è stato il giorno del grande addio, sto ancora cercando di processare tutto ciò che è successo quel giorno e nei giorni seguenti. Ora sono più lucido. Non so se l’ho detto abbastanza chiaramente: grazie, grazie per l’affetto e per il supporto. È stato un giorno meraviglioso, la migliore esperienza che potessi immaginare. Ora seguirò le altre mie grandi passioni cercando di migliorare le mie abilità a padel: ho cominciato due giorni fa, oggi è la mia terza sessione. Ho cominciato a un livello molto basso, non giocavo da qualche tempo e l’ho subito avvertito ma passo dopo passo arriverò dove voglio. Ciao”.