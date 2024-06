CONI, ufficiale la collaborazione con Athletes in Action per la formazione dei giovani atleti

Il CONI ha firmato un accordo triennale con Athletes in Action per la formazione completa dei giovani atleti. L'annuncio è stato fatto dalla Vice Presidente vicaria del CONI, Silvia Salis, e dal Presidente di Athletes in Action, Mark Householder. All'evento presente anche la Roma Femminile Under 21 e il noto nutrizionista Luca Di Tolla. Questa organizzazione statunitense, che opera già in più di 60 nazioni, collaborerà con il CONI per offrire un programma educativo a 360 gradi per i giovani sportivi.