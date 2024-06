Ucraina-Italia Under 21 diretta: segui la partita degli Azzurrini al Torneo di Tolone LIVE

Dopo la vittoria all'esordio contro il Giappone , prosegue l'avventura dell' Italia Under 21 cinquantesima edizione del Torneo di Tolone (oggi si chiama Torneo Maurice Revello). Gli Azzurrini se la vedranno contro l' Ucraina Under 23 - vittoriosa nella prima gara - nella seconda giornata del girone B: segui la partita in tempo reale.

14:25

La formazione ufficiale dell'Italia

Italia U21 (4-3-3): Zacchi; Zanotti, Ghilardi, Bonfanti, Veroli; Faticanti, Fabbian, Ndour; Volpato, Cerri, S. Esposito.

14:15

Il regolamento del torneo

Le dieci squadre partecipanti sono suddivise in due gironi da cinque. Le squadre che termineranno al primo posto nei rispettivi gironi si contenderanno il titolo nella finale, mentre le seconde classificate giocheranno per il terzo e quarto posto. Gli altri piazzamenti verranno decisi di conseguenza, con le quinte classificate che si sfideranno per il nono e decimo posto. In caso di parità di punti tra due o più squadre, si ricorrerà agli scontri diretti e agli altri criteri standard adottati nei tornei di alto livello per stabilire la classifica finale.

14:00

Un torneo giovanile

Non si tratta di un torneo dedicato soltanto alle nazionali Under 21, ma di un torneo giovanile: per questo ci sono rappresentative di diverse età (Under 19, Under 23, Under 20)

13:45

Tra poco più di un'ora il calcio d'inizio

Tra un'ora il calcio d'inizio di Ucraina Under 23-Italia Under 21, seconda giornata del girone B del Torneo Maurice Revello.

Vitrolles - Stade de Lattre-de-Tassigny