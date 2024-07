Figc, Gravina anticipa le elezioni a novembre: c'è la data

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina , sta per convocare l’assemblea elettiva al termine del quadriennio olimpico: la data verrà fissata a inizio novembre, presumibilmente il 4, quindi in anticipo di qualche mese rispetto al periodo di marzo inizialmente ipotizzato. Una mossa che potrebbe essere letta in una chiave di ricerca di maggiore stabilità all’interno del sistema, dopo le fibrillazioni derivate dall’eliminazione degli azzurri dall’Europeo .

Gravina, ore di riflessione

Gravina non ha ancora annunciato la sua ricandidatura, sono ore di grandi riflessioni per lui e per la governance federale che si sente sotto attacco. “Nessuno può governarci dall’esterno” ha detto ieri il presidente Figc, che in questo momento ha comunque i numeri in consiglio federale per proseguire il proprio lavoro. La squadra di Spalletti ritornerà in campo il 6 settembre per la prima sfida di Nations League contro la Francia. I gironi di qualificazione del Mondiale 2026 invece verranno sorteggiati a dicembre, quindi a elezioni già avvenute.