Svizzera-Italia diretta: segui gli ottavi degli Europei LIVE

BERLINO (GERMANIA) - O la va o la spacca, contro la Svizzera negli ottavi di Euro 2024 l'Italia si gioca il tutto per tutto. In palio i quarti, forse contro l'Inghilterra. Per arrivarci, però, bisogna dare seguito al miracolo Calafiori-Zaccagni. Segui in diretta tutti gli aggiornamenti e la cronaca del match.