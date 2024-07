Baggio oltre la paura: il messaggio social è da brividi

A due settimane dalla rapina a mano armata andata in scena nella villa di Altavilla Vicentina, Roberto Baggio torna a parlare attraverso i suoi canali social ufficiali, in vista del raduno organizzato a Novara dal team di "Serie A - Operazione Nostalgia". Il Divin Codino, domenica 7 luglio, sarà la Special Guest dell'incontro in programma allo "Stadio Silvio Piola".