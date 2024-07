Irlanda del Nord-Italia diretta Europei U19: Zeroli la sblocca LIVE

L' Italia Under 19 è già a un passo dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta degli Europei di categoria. Ai ragazzi di Corradi servirà una vittoria nella seconda giornata della fase a gironi contro i padroni di casa dell' Irlanda del Nord per avere la certezza di superare i raggruppamenti.

20:43

43' - Rigore per l'Italia non fischiato

Ciammaglichella scende sulla destra, la mette in mezzo per Camarda che viene atterrato in area da Goodman. Proteste degli azzurri, per l'arbitro non c'è nulla.

20:35

35' - Camarda si divora il secondo gol

Dopo una mischia sugli sviluppi di un corner, Camarda si ritrova il pallone sui piedi da due passi, ma la manda alta.

20:31

31' - Occasione per Di Maggio

Gran lavoro sulla trequarti di Zeroli che la passa a Bartesaghi. Il terzino del Milan la mette in mezzo per Di Maggio che da ottima posizione non riesce a dare potenza al tiro. Blocca Charles.

20:27

27' - Irlanda del Nord vicina al pareggio

Alla prima vera occasione, la squadra di Mcauley va vicinissima al pareggio. Punizione dalla trequarti battuta in area, Goodman si ritrova il pallone sui piedi a due passi dalla porta dell'Italia. Marin in spaccata con un miracolo respinge il tiro.

20:20

20' - Grande occasione per Ciammaglichella

I ruoli si stavano per invertire: stavolta è stato Zeroli a servire un grande pallone per Ciammaglichella. Il centrocampista granata calcia da posizione favorevole, ma il tiro viene respinto dalla difesa.

20:15

15' - Italia in vantaggio: Zeroli firma il gol dell'1-0

Su un pallone che si era impennato, Ciammaglichella riesce ad allungarla di testa per Zeroli che a tu per tu con Charles non sbaglia e porta l'Italia in vantaggio. Secondo gol agli Europei per il milanista.

20:12

12' - Spinge Bartesaghi

Continua a spingere l'Italia sulla sinistra con Bartesaghi che prova a mettere il pallone in mezzo, ma nessuno ci arriva.

20:05

5' - Ci prova Lipani dalla distanza

Prova a costruire l'Italia: pallone a rimorchio al limite dell'area per Lipani, tiro troppo alto.

20:00

1' - Inizia la partita

Sotto la pioggia di Larne, inizia la sfida tra Irlanda del Nord e Italia U19.

19:55

Squadre in campo

Le squadre entrano in campo agli ordini dell'arbitro maltese Ishmael Barbara.

19:40

I convocati dell'Italia

20 i calciatori convocati da Corradi per difendere il trofeo conquistato lo scorso anno: tutti 2005 e 2006, tranne il classe 2008 Camarda, oggi titolare contro l'Irlanda del Nord.

LA LISTA DEI CONVOCATI

19:25

Il girone dell'Italia

Le prime due di ogni girone si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta, mentre le terze andranno ai playoff. L'Italia al momento è prima grazie alla vittoria contro la Norvegia. Al secondo posto c'è l'Ucraina, reduce dal pareggio sempre contro gli scandinavi maturato nel pomeriggio. Chiudono Irlanda del Nord e Norvegia.

19:10

Irlanda del Nord U19, la formazione ufficiale

IRLANDA DEL NORD U19 (5-4-1): Charles; Barr, Briggs, Goodman, Lennon, Thompson; Stitt, McClure, Doherty, Morrison; Evans. Ct: Mcauley.

19:05

La formazione ufficiale dell'Italia U19: Camarda titolare

ITALIA U19 (4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Ciammaglichella, Lipani, Di Maggio; Zeroli; Pafundi, Camarda. Ct. Corradi.

19:00

Irlanda del Nord-Italia: alle 20 il fischio d'inizio

Tutto pronto all'Inver Park di Larne per la sfida tra Irlanda del Nord e Italia Under 19: fischio d'inizio in programma alle 20.

Inver Park - Larne