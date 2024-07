Italia U19, i convocati per l'Europeo: la decisione di Corradi su Camarda

La Nazionale Under 19 è pronta a difendere il titolo conquistato un anno fa a Malta. Bernardo Corradi ha scelto i 20 che partiranno per l’Irlanda del Nord: rispetto ai calciatori che hanno partecipato all’ultimo stage, restano esclusi dalla lista il portiere Francesco Zuccarello (Lommel), il difensore della Sampdoria Giovanni Leoni, i centrocampisti Fabio Parravicini (Genoa) e Jacopo Sardo (Lazio) e gli attaccanti Alphadjo Cissé (Hellas Verona), Seydou Fini (Standard Liegi) e Giulio Misitano (Roma). Ci saranno invece Simone Pafundi, miglior marcatore (5 reti) dell’Italia nella fase di qualificazione e anche Francesco Camarda, unico classe 2008 della spedizione: per l’attaccante del Milan si spalancano le porte del secondo europeo stagionale. Non più tardi di due mesi fa con la Nazionale Under 17, infatti, Camarda stesso si laureava campione d’Europa da miglior giocatore della competizione.