Hernanes non smette: giocherà ancora in Prima Categoria

Highlander più che Profeta: Hernanes non ha nessuna intenzione di ritirarsi, di smettere di divertire e divertirsi. L'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juve continuerà a giocare in Prima Categoria con la maglia dei piemontesi del Sale. A 39 anni la passione prevale sulla fatica: Hernanes non molla. Avanti tutta. Ufficiale il rinnovo del contratto con la formazione dilettantistica.