Hernanes riparte dalla Prima Categoria: esordio con gol e capriola

Dopo due anni Hernanes è tornato in campo. Il centrocampista brasiliano ex Lazio , Inter e Juventus ha giocato la sua prima partita con la maglia dell' ASD Sale , club che milita in Prima Categoria (Piemonte) . Il profeta ha deciso la partita contro il Monferrato subentrando nella ripresa ed è tornato a sfoderare la sua famosa esultanza acrobatica.

Hernanes entra in campo tra gli avversari increduli

Quasi increduli, gli avversari gli hanno stretto la mano quando è entrato in campo ma alla fine si sono ritrovati a maledirlo (sportivamente parlando). Hernanes ha infatti liberato un destro dal limite dell'area di rigore che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Poi la corsa verso i tifosi di casa per la capriola acrobatica accolta con un boato dagli spalti, affollati ancor di più dopo che era stato ufficializzato il suo tesseramento. Gli anni sono passati, ma la classe non è invecchiata come documentato dalle immagini del sito specializzato SerieD24.com.