Da Hamsik a Kolarov: quanti nomi illustri per l'abilitazione a “Allenatore Uefa Pro”

Gli allenatori del futuro cominciano oggi il corso che li condurrà virtualmente in panchina. Qualcuno è già al lavoro, come Cesc Fabregas , tecnico del Como impegnato questa sera contro l'Atalanta . Altri lavorano come collaboratori tecnici in attesa di opportunità come primi allenatori. Il corso UEFA PRO inizierà proprio oggi , nell'elenco ufficiale fornito dalla Figc ci sono venti allievi , tra questi figurano nomi illustri del calcio italiano, vecchie glorie da calciatori.

“Allenatore Uefa Pro”, l'elenco degli allievi al corso

Oltre a Fabregas, che non ha mai giocato in Italia ma è stato stella di Arsenal e Barcellona, nell'elenco ci sono anche Aleksandar Kolarov, ex Inter e Roma, e Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, oggi collaboratore tecnico di Calzona con la Slovacchia. Presenti, tra gli altri, anche altri ex calciatori come Agostini, Bocchetti, Moro, Rigoni e Rossettini. Il corso durerà diversi mesi, si concluderà in estate per un totale di 240 ore di formazione, e sarà l'ultimo step prima di poter ottenere l'abilitazione come allenatori per poter condurre qualsiasi squadra.