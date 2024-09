Atalanta-Como diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

La probabile formazione di Fabregas

COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Goldaniga, Kempf, Moreno; Strefezza, Paz, Perrone, Da Cunha; Cutrone, Belotti. A disposizione: Audero, Vigorito, Dossena, Van der Brempt, Braunoder, Sala, Baselli, Verdi, Mazzitelli, Sergi Roberto, Gabrielloni, Ali Jasim, Fadera, Engelhardt, Fellipe Jack. Squalificati e diffidati: -. Allenatore: Fabregas.

Atalanta-Como, la cronaca

Zero a zero con rimpianto per l'Atalanta che in Champions all'esordio ha pareggiato contro l'Arsenal con rigore fallito da Retegui. Fabregas, allenatore del Como, ha giocato proprio a Londra. Oggi, invece, guida la squadra lombara alla ricerca di punti preziosi per la salvezza ma, intanto, reduce dal pari contro il Bologna nell'ultimo turno, in una gara che sembrava inizialmente chiusa prima della rimonta dei rossoblu. Sarà questa, Atalanta-Como, la sfida che andrà a chiudere il quinto turno di campionato.