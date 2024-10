Zaniolo convocato al posto di Pellegrini: la decisione di Spalletti per Italia-Israele

Zaniolo ritrova la Nazionale

Considerata l'assenza di Lorenzo Pellegrini per la sfida contro Israele (il capitano della Roma è già tornato a Trigoria ad allenarsi), Spalletti ha deciso di non rinunciare a un trequartista, convocando al suo posto Zaniolo in vista della sfida valida per la quarta giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League, in programma al Bluenergy Stadium di Udine lunedì 14 ottobre alle 20:45. Zaniolo ritrova così la maglia dell'Italia, indossata l'ultima volta nell'amichevole contro l'Ecuador giocata negli Stati Uniti lo scorso 24 marzo. In stagione, con la maglia dell'Atalanta il classe '99 ha trovato il campo soltanto in tre occasioni in Serie A (servendo un assist), e due volte in Champions League.