Ronaldo critica il campione della UFC: la risposta è incredibile

La sfida tra Ilia Topuria e Max Holloway per il titolo UFC dei pesi piuma aveva infiammato il panorama delle arti marziali miste e non solo. Tanti sportivi si sono divisi tra i due, tra cui Cristiano Ronaldo a supporto dello statunitense.

Ronaldo contro Topuria: la risposta

A confermarlo è il video che nelle ultime ore è diventato virale, dove il portoghese, prima dell'incontro, ha detto riferendosi a Topuria: "Parla troppo e non ha combattuto contro i migliori". Ora che il video è diventato pubblico, Topuria ha risposto con un post su X: "Non mi aspettavo che qualcuno come te non sapesse distinguere tra sicurezza e arroganza. Ma, alla fine della giornata, tutti noi riflettiamo la nostra realtà sugli altri. Ti auguro il meglio per ciò che resta della tua carriera e che Dio benedica la tua famiglia".