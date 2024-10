Cristiano Ronaldo caduto in disgrazia: “Qualcuno lo cacci dall’Al-Nassr”

Al-Nassr, i tifosi attaccano Ronaldo dopo il rigore sbagliato

Dopo la sconfitta, qualche tifoso ha parlato di CR7: "L'Al Nassr non vincerà niente finché c'è Ronaldo! Non c'è nessuno che lo sbatte fuori dal club, non vinceremo niente! Guardate la partita di oggi, come si è trascinato per il campo, ha voluto battere le punizioni e le ha sprecate, ha sprecato un rigore, ha 40 anni!". Subito dopo un altro tifoso dice: "Abbiamo perso per colpa di Cristiano – gli fa eco un altro sostenitore della squadra saudita – è uno specialista nei rigori e li tira in questo modo". Infine una tifosa conclude salutando con la mano Ronaldo e affermando che abbia sbagliato il rigore di proposito per non andare avanti nel torneo.