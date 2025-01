Piqué, manita a Casillas con la vecchia maglia Juve: lo sfottò è virale

La finale della Kings World Cup Nations all'Allianz Stadium, ma non solo. A Torino, Gerard Piqué si goduto anche la finale di Supercoppa Spagnola tra Real Madrid e Barcellona. L'ex difensore ha esultato per la vittoria dei blaugrana, che a Jedda hanno travolto i Blancos di Ancelotti con il finale di 5-2. Come se fosse un Clasico dei tempi d'oro, Iker Casillas, tra gli ospiti illustri all'Allianz Stadium, ha dovuto incassare lo sfottò dell'ex compagno di nazionale.