Ucraina, un torneo speciale che va oltre la guerra

Nonostante la guerra, il calcio in Ucraina non si ferma. Un simbolo di speranza per tutto il popolo ucraino, che si è concretizzato nello scorso weekend. Dall'11 al 12 gennaio, l'Associazione ucraina di calcio (UAF) ha ospitato il primo torneo di calcio per amputati tra squadre amatoriali , la Coppa d'inverno della Lega dei forti. Un evento che ha segnato un passo significativo nello sviluppo degli sport inclusivi e ha messo in mostra l'unicità e lo spettacolo del calcio per amputati.

Ucraina, nasce il primo torneo per amputati

La Coppa d'Inverno della Lega dei forti è il primo passo verso la creazione di un sistema completo di competizioni di calcio per amputati in Ucraina. L'UAF intende sviluppare attivamente questa direzione come una delle sue priorità per i prossimi anni. Il torneo ha visto la partecipazione di cinque squadre provenienti da tutta l'Ucraina: AMP FC Kyiv, MSC Dnipro (Cherkasy), FC Pokrova AMP, FC Pokrova-2 di Lviv e Shakhtar Stalevi. La maggior parte dei giocatori sono veterani per i quali il calcio aiuta la riabilitazione fisica ed emotiva. Per molti sono state le prime partite ufficiali, i primi gol, le prime interviste e le prime vittorie. La Winter Cup ha anche evidenziato la missione vitale del calcio per amputati: aiutare le persone con amputazioni o menomazioni agli arti a tornare alla vita attiva, a trovare ispirazione attraverso lo sport e a superare le sfide fisiche ed emotive. Il torneo prevedeva 5 turni con 10 partite. I capocannonieri della Winter Cup sono stati i giocatori dell'FC Pokrova AMP-2 - Yuriy Sushch e Dmytro Kuts, entrambi autori di due gol a testa nel torneo. La prima edizione della The League of Mighty Winter Cup è stata vinta dalla squadra di Lviv FC Pokrova AMP-2, mentre l'FC AMP Kyiv si è classificata seconda.

Shevchenko: "Il calcio ha un potere unico, nulla è impossibile"

Queste le parole del presidente dell'UAF Andriy Shevchenko: “Il calcio ha un potere unico nel favorire la riabilitazione e il recupero. Si stima che in Ucraina ci siano oltre 100.000 persone con amputazioni agli arti, molte delle quali sono militari feriti mentre difendevano il nostro Paese. Questo primo torneo di calcio per amputati dell'UAF ha dimostrato che nulla è impossibile quando c'è la volontà e una squadra di persone che la pensano allo stesso modo”. L'autore del gol della vittoria e del primo gol del torneo, Dmytro, si è arruolato nell'esercito nel 2013. In seguito, la guerra e una grave ferita causata dall'esplosione di una mina vicino a Klishchiivka hanno cambiato la sua vita: “È molto importante per il personale militare; il calcio per amputati offre un'opportunità di riabilitazione e di reinserimento nella società. Grazie al calcio, non mi accorgo nemmeno che mi manca una gamba”, ha detto Dmytro Kuts, giocatore dell'FC Pokrova AMP-2. “La nostra squadra è stata formata da poco e siamo l'unica squadra mista con uomini e donne. Ottenere il secondo posto nel nostro primo torneo è incredibile! La riabilitazione attraverso lo sport per le persone con arti amputati è l'approccio migliore, e ogni partita ci dà esperienza e fiducia, soprattutto dopo queste vittorie”, ha dichiarato Olga Benda, giocatrice dell'AMP FC Kyiv.