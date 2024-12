Il Pallone D'oro di Shevchenko in tour per l'Ucraina: il motivo

Il Pallone d'Oro vinto nel 2004 da Andriy Shevchenko in tour per l'Ucraina. Questa l'idea dello stesso calciatore, attualmente presidente della federcalcio ucraina, per "Dare una motivazione ai ragazzi ucraini durante la guerra. In questo momento il calcio qui è più di uno sport, è una terapia, soprattutto per i giovani".