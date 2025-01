Diletta Leotta e le frasi inedite di Karius: "Così andiamo avanti"

Loris Karius, rimasto svincolato in estate, è stato ingaggiato da pochi giorni dallo Schalke, in Germania, ma appena potrà tornerà in Italia dove vivono sua moglie Diletta Leotta, conduttrice di Dazn, e la figlia Aria. Di questo e altro ha parlato il portiere tedesco al Corriere della Sera, a cominciare dalla figlia: "È tutta il papà. È una signorina attivissima, più che camminare corre. Con lei mi diverto molto, ma non saprei tenerla da solo, senza Diletta e senza nonni. È una spugna che impara tutti i giorni, e io voglio essere un esempio positivo per mia figlia. Allargare la famiglia? Perché no, però al momento Aria è la principessa di casa, è difficile dirle di no". Questi gli obiettivi di Karius per il 2025: "Imparare l’italiano, lo sto studiando. Riprendere a giocare, senza infortunarmi. Ho sogni raggiungibili, non volo troppo alto". Inevitabile la domanda sulla moglie Diletta Leotta e la sua popolarità televisiva: "In Italia riconoscono di più Diletta, all’estero la situazione si ribalta ma non ho nessun problema con la sua popolarità, sono felice del suo successo televisivo. Non sono un uomo all’antica, ciascuno ha la sua carriera e cammina sulle sue gambe, ci supportiamo a vicenda. Accettarsi è l’unico modo per far funzionare una relazione".