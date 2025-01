Mancini e Diletta Leotta, siparietto in diretta tv: "Sotto sono nudo..."

"È bellissimo festeggiare con i nostri tifosi, che sono la nostra forza. Perché ho la giacca? Perché sono nudo sotto, mi hanno tolto tutto e quindi ho freddo". Gianluca Mancini ha risposto così a Diletta Leotta al termine di Roma-Lazio 2-0 . La conduttrice di Dazn aveva chiesto al difensore della Roma perché si fosse presentato in diretta con un outfit per certi versi singolare.

Mancini: "Vedere i tifosi della Roma felici è bellissimo"

Raggiante, con Saelemaekers al suo fianco, Mancini ha aggiunto: "Vincere con questi tifosi è bellissimo, vederli felici è bellissimo. Siamo contenti, ci voleva. I derby sono partite a sé. Sono sempre tre punti, non abbiamo vinto il campionato, ma ce lo meritavamo. Nel girone d'andata abbiamo fatto veramente poco per una squadra come la Roma. Questa spinta deve darci qualcosa in più".

Mancini su Pellegrini: "Sono felicissimo per lui"

Parlando del gol e della prestazione di Pellegrini, Mancini ha poi aggiunto e concluso: "Lo vivo tutti i giorni, abbiamo un'amicizia intima. L'ho visto soffrire, ma da capitano era felice per gli ultimi risultati. Gli ho detto di riprendersi questi tifosi, sono felicissimo per lui. Ranieri ha portato serenità".