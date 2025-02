Il Questore di Roma: “Mondo ultras ha valore, ma servono contromisure”

ROMA - “Il mondo ultras è una parte integrante del calcio e può esistere all’interno di un contesto di legalità, senza necessariamente debordare nell’illegalità. Non c’è motivo di demonizzare il concetto di ultras dal punto di vista della grammatica e del significato. Tuttavia, la situazione attuale all’interno delle curve è fuori controllo: si è ripristinato un meccanismo di aggregazione negativa che rischia di avere effetti anche al di fuori degli stadi”, ha dichiarato il Questore di Roma, Roberto Massucci, intervenendo oggi al convegno “Tifosi protagonisti dei grandi eventi sportivi: le best practice per ottimizzare accessibilità e sicurezza”, organizzato da A.N.DE.S.

Massucci sugli ultimi fatti accaduti a Roma

“Solo la fortuna ha evitato epiloghi drammatici negli ultimi giorni. All’interno delle curve si commettono reati e c’è una curva di rialzo con un aumento di feriti e criticità. È fondamentale analizzarne le cause e adottare misure efficaci”. Secondo il Questore, il problema nasce anche da un cambio generazionale tra gli ultras e da un mutato meccanismo di interlocuzione con le curve: “Oggi ci sono molti giovani in curva e le società non hanno investito adeguatamente nella figura dello SLO (Supporter Liaison Officer), determinando il fallimento di questo strumento di mediazione. Si è verificato uno scollamento del sistema, che va ricucito con interventi mirati”.

Massucci chiede legalità e responsabilità

“Sulla legalità non si può negoziare. Chi sbaglia paga. La soluzione sta nel concetto dell’insieme, in un metodo condiviso che, giorno dopo giorno, porti a conseguenze concrete per chi sceglie comportamenti illeciti. Serve un rinnovato sentimento di responsabilità collettiva per riportare equilibrio e sicurezza nel mondo del tifo organizzato”.