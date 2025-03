Mondiale 2026, la finale sarà stile Super Bowl: l’annuncio di Infantino

ROMA - “Posso confermare che per la finale del Mondiale 2026 ci sarà il primo halftime show di una finale di Coppa del Mondo Fifa, in collaborazione con Global Citizen”. Gianni Infantino sul suo profilo Instagram annuncia la grande novità per l’ultimo atto della competizione. Il numero uno della FIFA guarda già avanti: iniziati così i preparativi per il torneo che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio 2026.

Infantino e i Coldplay: la grande novità per il Mondiale 2026

“Sarà un momento storico per la Coppa del Mondo e uno spettacolo degno del più grande evento sportivo del mondo”. Intervallo più lungo? Forse sì. Giocatori negli spogliatoi per più tempo in attesa di ritornare in campo dopo il super show promesso. Tra gli organizzatori spuntano anche i nomi di Chris Martin e Phil Harvey dei Coldplay: “I miei ringraziamenti ovviamente al Ceo di Global Citizen Hugh Evans e al suo incredibile team per averci aiutato a mettere insieme questi spettacoli incredibili. Voglio anche ringraziare Chris Martin e Phil Harvey dei Coldplay, che lavoreranno con noi alla Fifa per finalizzare la lista degli artisti che si esibiranno durante lo spettacolo dell'intervallo, così come a Times Square". Anche nella iconica piazza di New York sarà in scena uno spettacolo per il fine settimana della finale del Mondiale.