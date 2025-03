Al termine della decima giornata di ritorno del campionato di serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata i tecnici di Atalanta e Como. Gasperini è stato sanzionato anche con un'ammenda di 15.000 euro per avere "al 42° del secondo tempo, rivolto una critica gravemente irrispettosa all'Arbitro; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo". Fabregas invece è stato squalificato"per avere, al 48° del secondo tempo, uscendo

dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale".

Fiorentina sanzionata per la coreografia contro la Juve

Pesante multa alla Fiorentina per la coreografia ideata dai tifosi viola nel corso della sfida con la Juventus, vinta al Franchi con il risultato di 2-0. Al club viola sono stati inflitti 50.000 euro di multa con diffida, "per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Curva Ferrovia", prima dell'inizio della gara, esposto una coreografia contenente un'e- spressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)".

Squalifiche, l'elenco completo

Ecco l'elenco dei calciatori squalificati dal Giudice Sportivo e che salteranno il prossimo turno: Ederson (Atalanta), Castro (Bologna), Nico Paz (Como), Dele Alli (Como), Bastoni (Inter), Martin (Genoa), Vecino (Lazio), Musah (Milan), Hernani (Parma), Nicolussi Caviglia (Venezia).