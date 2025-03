L'Argentina umilia il Brasile: poker e qualificazione al Mondiale in tasca

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Notte da sogno per l'Argentina che travolge 4-1 il Brasile nelle qualificazioni sudamericane e stacca il pass per i Mondiali del 2026, in programma il prossimo anno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Priva di Lionel Messi e Lautaro Martinez, l'Albiceleste campione del mondo in carica disputa un primo tempo stellare: le reti di Alvarez al 4' e di Enzo Fernandez al 12' tramortiscono il Brasile che reagisce al 26', riaprendo la partita con il gol di Cunha. Ma è solo un fuoco di paglia: la Seleccion non si fa intimorire e al 37' della prima frazione trova il terzo gol con Mac Allister, su assist di uno scatenato Enzo Fernandez.