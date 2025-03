Lautaro Martinez lascia il ritiro dell'Argentina: il comunicato ufficiale

Brutte notizie per il commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni e per l'Inter: Lautaro Martinez è stato costretto ad abbandonare il ritiro a causa di un problema muscolare. Ad annunciarlo è l'Afa, attraverso un comunicato ufficiale: "L'attaccante Lautaro Martínez sarà assente dalla squadra per il doppio appuntamento di marzo a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro", la nota della federazione argentina.