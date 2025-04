Rigore inesistente a favore in Veneto, l'allenatrice reagisce prendendo una decisione sorprendente 

Nei giorni in cui si parla del bruttissimo episodio con l'aggressione all'arbitro, una bella storia di calcio arriva dal Veneto, più precisamente da Arcole, un paesino nella provincia di Verona e casa della Napoleonica. Nello scorso weekend, la squadra, nella partita valida per il campionato veneto under 14, ha ospitato il San Martino Giovani. Sul risultato di 2-0 per gli ospiti, quindi con la gara ancora aperta, viene concesso un rigore alla San Martino. Penalty però completamente inesistente e assegnato per una svista dell'arbitro. L'attaccante della San Martino, nonchè capitano della squadra, che si è presentato sul dischetto ha deciso di mandarla fuori.