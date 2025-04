Papa Francesco è morto. La Santa Sede ha annunciato il decesso del Pontefice nella mattinata di oggi, 21 aprile, alle ore 7:35 del mattino. In seguito alla morte del Papa, la FIGC ha annunciato il rinvio di tutte le gare in programma nella giornata di oggi, 21 aprile, dalla Serie A ai dilettanti, comprese le tre gare del campionato Primavera1.

Rinviate le partite di Serie A

La Lega Serie A ha tempestivamente disposto il rinvio delle quattro gare di Serie A in programma a data da destinarsi: "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi".

Sono state così rinviate le partite:Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus.

Inoltre, disposto il rinvio anche per tre gare di Primavera1: Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino.

FIGC, rinviate tutte la manifestazioni

Non solo la Serie A, rinviati tutti gli eventi in programma, come annunciato dalla FIGC attraverso un comunicato: "La FIGC, d'intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti". Non si disputeranno neanche, quindi, le partite di Serie B e Serie C.