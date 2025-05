Luis Enrique e la figlia Xana, il ricordo emozionante di Zazzaroni: "I momenti di gioia di Lucho sono salvifici"

ROMA - Sarà Luis Enrique con il Psg a sfidare l' Inter di Simone Inzaghi a Monaco di Baviera nella finale di quella Champions League che l'ex tecnico spagnolo della Roma ha già vinto nel 2015 alla guida del Barcellona. Solamente quattro anni più tardi fu poi colpito da una tragedia che commosse il mondo del calcio e non solo , quello della morte di sua figlia Xana a soli 9 anni per un tumore osseo.

Luis Enrique e la figlia Xana, il ricordo di Zazzaroni

Un trauma sul quale Luis Enrique è tornato di recente con parole da brividi in una docuserie a lui dedicata. E un pensiero all'allenatore del Paris Saint-Germain è stato dedicato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, con un post su Instagram: "Ogni volta che si parla di Luis Enrique - scrive Zazzaroni - non riesco a non pensare alla tragedia che lui e la sua famiglia hanno vissuto, la morte di Xana, 9 anni, nel 2019. Credo che sia la reazione di un padre, qualcosa che tanti di voi potrebbero provare e provano. 'Con lei ho vissuto nove anni stupendi', disse più per gli altri che per sé stesso. Oggi i momenti di gioia di Lucho sono consolatori, salvifici".