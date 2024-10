Luis Enrique e il ricordo della figlia Xana morta a 9 anni: "Vive con noi"

Per un genitore, non c'è dolore più grande della perdita di un figlio. Ne sa qualcosa Luis Enrique , attuale manager del Psg, tornato a parlare della prematura morte di sua figlia Xana nell'ultimo atto della docuserie a lui dedicata. Parole da brividi dell'ex allenatore del Barcellona, tra dolore e consapevolezza.

Luis Enrique: "Mia figlia Xana? Ha vissuto con noi 9 anni meravigliosi"

Da quel 29 agosto 2019, la vita di Luis Enrique e della sua famiglia non è più la stessa. La piccola Xana, vittima di un tumore alle ossa che non le ha dato scampo a soli 9 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore e nell'animo del tecnico spagnolo, che ha sempre manifestato il suo dolore con compostezza e sorprendente lucidità. Un padre che cerca di guardare avanti, senza mai dimenticare i momenti vissuti con lei: "Mi ritengo fortunato, molto fortunato - ha sottolineato Luis Enrique nell'ultimo atto della docuserie che gli è stata dedicata -. Ma tua figlia è morta quando aveva 9 anni, mi dirai… Mia figlia Xana ha vissuto con noi 9 anni meravigliosi. E di lei abbiamo mille ricordi. Video e altre cose incredibili".

Luis Enrique: "Mia moglie non voleva foto di Xana, ma lei vive con noi"

Elena Cullel, moglie di Luis, ha metabolizzato il dolore in maniera diversa, ma l'ex Roma non ha mai lasciato sola la sua compagna in un momento così delicato: "Non voleva foto di Xana, - ha rivelato l'allenatore - finché un giorno non sono tornato a casa e le ho detto 'devi mettere le foto di Xana, lei è viva, è con noi spiritualmente'. Ogni giorno parliamo di lei. Penso che Xana ci osservi ancora. Ogni volta che parliamo di lei ridiamo, perché voglio che lei ci ricordi così".