Ancelotti nuovo ct del Brasile: è ufficiale

L'allenatore italiano saluterà il Real Madrid a fine stagione dopo anni di successi. Il suo incarico con il Brasile inizierà ufficialmente a partire dalla fine di maggio, con la prime partirte ufficiali in programam contro Ecuador e Paraguay, rispettivamente il 6 e l'11 giugno, aprendo così un nuovo capitolo nella sua prestigiosa carriera. Per il tecnico è la prima esperienza da ct sulla panchina di una nazionale. Ancelotti, in realtà, aveva già allenato la Nazionale italiana per tre anni, dal 1992 al 1995, ma come vice di Arrigo Sacchi: in quel caso fu la sua prima esperienza dopo aver lasciato il calcio giocato.

Gravina: "Ancelotti al Brasile? Grande soddisfazione per l'Italia"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato all'Ansa dell'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina della nazionale brasiliana: "Sono felice per Carlo Ancelotti, è un'enorme soddisfazione per lui, ma consentitemi anche per il calcio italiano. La scelta dei brasiliani di affidarsi a lui è la conferma della supremazia attuale della scuola dei tecnici italiani".