Il successo del Barcellona sul Real Madrid, nel corso della sfida scudetto dell'ultimo turno della Liga, non ha placato le polemiche sulla direzione arbitrale del signor Hernandez, finito nel mirino per un rigore non concesso agli uomini di Flick per un presunto fallo di mano di Tchouna in area madrilista e per un episodio del quale si è venuto a conoscenza dopo la diffusione dell'audio tra il direttore di gara e la sala Var, successivo all'annullamento della rete segnata da Fermin Lopez e che avrebbe portato il Barcellona sul 5-3.