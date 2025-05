Caso scommesse, i reati contestati

L'ordinanza è stata emessa dalla gip Lidia Castellucci, su richiesta dei pm, dopo gli interrogatori preventivi del 17 aprile e per i reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e riciclaggio. La misura cautelare ha riguardato anche gli amministratori di Elysium Group, gioielleria che avrebbe messo a "disposizione i conti correnti". Antonio Scinocca e Antonino Parise, legale rappresentante e socio, e Andrea Piccini, ex socio, avrebbero simulato "la vendita" di "orologi o preziosi, talvolta a fronte della formale emissione di fatture" e "ricevevano sui conti correnti" bonifici "a copertura dei debiti contratti dai giocatori", così riciclando i soldi delle puntate dei calciatori. Gli indagati, come ricorda il procuratore Marcello Viola, erano stati già destinatari l'11 aprile "di un decreto di perquisizione e di un decreto di sequestro preventivo" per oltre 1,5 milioni (240 mila euro trovati in contanti in gioielleria).

Sistema strutturato

I proventi, "attualmente quantificati in 1.533.753 euro venivano riciclati attraverso la gioielleria milanese mediante finte vendite di orologi e beni di lusso mai consegnati a fronte dei quali, nella maggior parte dei casi, venivano emesse le relative fatture". È stato inoltre individuato "un consolidato e strutturato sistema per il pagamento dei debiti di gioco, che si avvaleva di prestanome e strumenti finanziari come carte PostePay, conti Revolut e correnti bancari". In più, "alcuni scommettitori, incentivati da bonus o sconti sui debiti accumulati, promuovevano attivamente le piattaforme illegali". Tra questi, ad esempio, come presunti "collettori", come era già emerso, Fagioli e Tonali, indagati così come gli altri calciatori.