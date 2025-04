Scommesse, le puntate precedenti: tutti i nomi coinvolti e cosa è successo

Come sale su una ferita ancora aperta. Come un virus che continua a propagarsi pericolosamente. La procura di Milano ha riacceso i riflettori sul caso-scommesse che, nell’autunno del 2023, portò alle squalifiche di Fagioli (7 mesi) e Tonali (10), offrendo uno sviluppo della vicenda abbastanza inquietante soprattutto per le sue ricadute etiche, viste le ripercussioni legali di poco conto e la possibilità che non si arrivi a nuove inibizioni se le puntate dei tesserati non avessero riguardato eventi calcistici. In questo fascicolo risultano indagati, oltre a Tonali e Fagioli, anche il milanista Florenzi, i bianconeri McKennie e Perin, l’ex Roma Zaniolo, oggi alla Fiorentina (era già stato ascoltato dai magistrati di Torino), gli argentini Paredes e Di Maria, che al momento dei fatti (dicembre 2021-ottobre 2023) giocavano nella Juve, Bellanova, ex Inter e Torino ora all’Atalanta, il granata Ricci (prima all’Empoli), l’attaccante del Padova, ex Cremonese, Buonaiuto, Cancellieri del Parma (ex Lazio e Empoli) e altri come Petrelli, Firpo e Falzarano, oltre al tennista Gigante. I pm hanno chiesto l’arresto di cinque gestori delle piattaforme. La procura Figc, invece, ha fatto richiesta di accedere gli atti per valutare il comportamento dei calciatori. A quel punto Chiné capirà se aprire, o meno, un’altra indagine sportiva.