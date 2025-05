Lucio e la prima foto dopo l'incidente con il camino: come sta l'ex Inter

L'ex calciatore brasiliano Lucio, noto in Italia soprattutto per essere stato uno dei protagonisti del Triplete vinto dall'Inter nel 2010, è stato vittima di un grave incidente domestico. L'esplosione di un camino ecologico nella sua abitazione a Brasilia gli ha provocato ustioni su circa il 18% del corpo, alcune delle quali di secondo grado. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, Lucio è stato ricoverato d'urgenza all'Hospital Brasilia-Rede Americas, dove ha ricevuto le prime cure ed ha subito due interventi chirurgici nei giorni immediatamente successivi. Il primo bollettino medico ha confermato che l'ex calciatore era cosciente e stabile, ma in terapia intensiva, affidato alle cure di un'equipe specializzata per il trattamento delle ustioni.