Paura per Lucio: ricoverato in ospedale con gravi ustioni

Drammatico incidente domestico per Lucio, ricorverato in ospedale con gravi ustioni. L'ex difensore brasiliano di Inter e Bayern Monaco, che ha 47 anni, è cosciente e in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Brasilia, che non ha fornito dettagli su cosa è accaduto. I media brasiliani riferiscono però che Lucio verrà presto trasferito in un ospedale privato, sempre a Brasilia.