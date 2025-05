Chi è Francesca Monti, la fidanzata di Balotelli citata a Belve

Chi è Francesca Monti , la fidanzata mezionata a Belve da Balotelli ? Ha 23 anni ed è marchigiana: originaria di Fermo , risiede a Massa Fermana . Francesca Monti lavora come cameriera al Tucano’s Beach a Civitanova . I due hanno una relazione dal 2021.

Balotelli e Francesca Monti, il legame consolidato mentre giocava in Turchia

L’attaccante del Genoa è stato come preannunciato tra gli ospiti, su Rai2, di Francesca Fagnani e ha nominato la sua nuova compagna. Balotelli e Monti si sono legati particolarmente mentre Mario giocava in Turchia. Diverse le sue dichiarazioni d’amore a mezzo social: “L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie, amiamoci per sempre“.

Quanti figli ha Balotelli?

Balotelli ha una figlia, Pia, nata nel 2012 e avuta dalla relazione con Raffaella Fico. Nel 2017 è diventato papà di Lion, avuto durante la sua storia con la modella svizzera Clelia Carleen. Nel mezzo una lieson con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Alessia Messina e con la modella brasiliana Dayane Mello.