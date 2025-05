Balotelli a Belve: "Sogno l'America e poi smetto". E torna sul fallo di Totti e su Mourinho

Balotelli: "Non ho nulla da invidiare a Messi e Ronaldo"

Guardando avanti, ha escluso un ritorno in Italia o in Europa: "È difficile che giochi ancora in Italia o in Europa", e ha svelato: "Se ho un'idea per il futuro? Sì, l’America". Poi ha aggiunto: "Giocherò due o tre anni prima di smettere. Sarà un trauma atletico, ma quello che ruota intorno al calcio non mi mancherà. Il calcio è un mondo finto, non ho nulla da invidiare a Messi e Ronaldo".

"Mourinho come carattere è peggio di me. E Totti mi disse..."

Infine, anche un passaggio su José Mourinho: “Io e Mourinho eravamo due teste di cavolo, ma come carattere lui è peggio di me!". Tra gli aneddoti più curiosi, ha anche raccontato cosa era successo dopo il fallo subito da Francesco Totti: "Gli ho scritto: perché mi hai dato un calcio? E lui disse: manco ti ho preso bene".