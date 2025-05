Massimo Ferrero a Belve: "Il mio sogno? Volevo comprarmi la Roma"

Non solo Balotelli. Tra gli ospiti della quarta puntata di Belve c'è stato anche Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Intervistato da Francesca Fagnani, Ferrero ha strappato sorrisi sia alla conduttrice sia al pubblico parlando in romanesco: "So' un riccio, si me dai fastidio te puncico. So' invidiatissimo, a 70 anni vado ancora de moda".