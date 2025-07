Klopp dice addio a Jota, l'emozionante post: "Mi ha spezzato il cuore"

L'improvvisa morte di Diogo Jota, attaccante portoghese di 28 anni, ha sconvolto tifosi e amici del mondo del calcio che in queste ore stanno pubblicando i propri messaggi d'addio per il talento del Liverpool. Tra questi figura anche Jurgen Klopp suo ex allenatore oggi dirigente del gruppo Red Bull. Il tecnico tedesco ha espresso tutto il suo dispiacere per la scomparsa di Jota, riservandogli un ultimo saluto tramite un post Instagram: "Ci deve essere uno scopo più grande! Ma non si vede! Mi ha spezzato il cuore sentire della scomparsa di Diogo e di suo fratello André. Diogo non è stato solo un giocatore fantastico, ma anche un grande amico, un marito e un padre amorevole e premuroso! Ci mancherai tantissimo! Tutte le mie preghiere, pensieri e potere a Rute, ai bambini, alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che li hanno amati! Rest in peace - Love".