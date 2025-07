12:04

Diogo Jota, il primo gol in Premier League il 5 dicembre 2018

Diogo Jota ha segnato il suo primo gol in Premier League il 5 dicembre 2018 contro il Chelsea, a 22 anni e un giorno. Rete decisiva per il successo del Wolves per 2-1.

11:50

I numeri di Diogo Jota nell'ultima stagione con il Liverpool

Diogo Jota ha concluso la sua ultima stagione con il Liverpool giocando 37 partite tra Premier League, EFL Cup, Champions League ed FA Cup. All'attivo 9 gol e 4 assist.

11:38

Diogo Jota, cosa ha vinto in carriera

Nel corso della sua carriera, finita troppo presto, Diogo Jota ha vinto l'ultima Premier League con il Liverpool, ma anche due Nations League con il Portogallo (2019 e 2025), una Coppa d'Inghilterra nel 2022 e due Coppe di Lega inglese (2022 e 2024), sempre con i Reds. Nel 2018 la promozione in Premier League con il Wolverhampton.

11:24

Il comunicato del Liverpool: "Sconvolti dalla tragica scomparsa di Diogo Jota"

Il Liverpool piange Diogo Jota con una nota ufficiale diffusa sui social: "Il Liverpool Football Club è sconvolto dalla tragica scomparsa di Diogo Jota. Il club è stato informato che il 28enne è deceduto in seguito a un incidente stradale in Spagna, insieme al fratello André. Il Liverpool FC non rilascerà ulteriori commenti al momento e chiede che venga rispettata la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e dello staff di Diogo e André, mentre cercano di elaborare una perdita inimmaginabile. Continueremo a fornire loro il nostro pieno supporto".

11:21

"Sono un uomo fortunato", l'ultima frase su Instagram di Diogo Jota

"Sono un uomo fortunato": nell'ultima frase su Instagram c'è tutta la vita di Diogo Jota. L'attaccante del Liverpool si era sposato con Rute, sua compagna dal 2012, il 22 giugno: lascia lei, tre figli piccoli e tanti amici nel mondo del calcio. LEGGI TUTTO

11:10

Il mondo del calcio piange Diogo Jota, tutti i messaggi di cordoglio

Il mondo del calcio è sotto shock: tutti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'attaccante del Liverpool.

11:02

"Veicolo ridotto in cenere, Diogo Jota e suo fratello André identificati dalla targa"

Ancora secondo As, Il veicolo è stato praticamente ridotto in cenere e, sebbene l'identità delle vittime sia stata confermata, entrambi saranno portati all'Istituto di Anatomia Forense per chiarire i fatti. Diogo Jota e suo fratello André sono stati identificati come le vittime in base alla targa del veicolo su cui viaggiavano, poiché i loro corpi sono stati trovati carbonizzati, secondo fonti ufficiali.

10:59

Possibile scoppio di un pneumatico durante un sorpasso

Secondo quanto riporta As, dopo le prima indagini preliminari si ritiene che la Lamborghini su cui Jota viaggiava con il fratello, anch'egli deceduto, abbia subito lo scoppio di uno pneumatico durante un sorpasso. Diogo Jota si trovava in vacanza in Spagna in attesa dell'inizio della preparazione prestagionale con il Liverpool.

10:52

Il mondo scioccato dalla morte di Diogo Jota: le reazioni

Il mondo del calcio è scioccato dalla morte di Diogo Jota a 28 anni. Le reazioni della stampa estera.

10:48

Morte Diogo Jota, lo sgomento dei tifosi di tutto il mondo

Sui social la prematura scomparsa di Diogo Jota ha generato uno sconcerto generale e un fortissimo impatto emotivo. "Quanto è ingiusta la vita"; "Che tristezza morire una settimana dopo il tuo matrimonio, mi dispiace tanto", sono alcuni dei commenti comparsi sotto il post con cui Diogo Jota aveva documentato attraverso un carosello di foto uno dei giorni più importanti della sua vita, quando ha preso in moglie Rute Cardoso.

10:44

"Il veicolo ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate nella vegetazione"

Il tweet della Consiglio provinciale di Zamora, che conferma le dinamiche dell'incidente che è costato la vita a Diogo Jota: "Due giovani sono morti in un incidente sulla A-52 (Palacios de Sanabria). Sul posto è intervenuta la Caserma dei Vigili del Fuoco di Rionegro del Puente (Zona Nord del Consorzio del Consiglio provinciale di Zamora). Il veicolo ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate nella vegetazione. Avevano 28 e 26 anni. Riposate in pace".

10:38

L'incidente fatale per Diogo Jota intorno all'una e trenta

L'incidente che è costato la vita a Diogo Jota e a suo fratello André si sarebbe verificato intorno all'una e trenta di questa mattina, come all'altezza del chilometro 65 della A-52, nel territorio di Cernadilla.

10:30

Diogo Jota, una carriera da fuoriclasse stroncata

Attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, Diogo Jota era cresciuto calcisticamente nel suo Paese prima di trasferirsi da giovanissimo all'Atletico Madrid, nel 2016. A seguire un prestito al Porto, il ritorno all'Atletico e la cessione a titolo definitivo in Premier League, al Wolverhampton. La svolta della sua carriera: Diogo Jota cresce e segna con continuità, il del Liverpool lo fa suo nell'estate del 2020 acquistando il suo cartellino per circa 44 milioni di euro. Con i Reds aveva appena vinto la Premier.

10:25

Diogo Jota si era sposato lo scorso 22 giugno

Diogo Jota si era sposato lo scorso 22 giugno con Rute Cardoso. La coppia aveva già tre figli.

10:20

Il mondo del calcio è in lutto

Una notizia sconvolgente quella della morte di Diogo Jota. Tutto il mondo del calcio è in lutto per lap rematura scomparsa del fuoriclasse portoghese.

