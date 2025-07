"Sono un uomo fortunato": nell'ultima frase su Instagram c'è tutta la vita di Diogo Jota

Diogo Jota: la moglie Rute Cardoso, l'amicizia con Alisson e l'amore per il calcio

Lei lo ha seguito sempre e ovunque, gli ha regalato tre figli, insieme ai loro cani (tre, anche loro) conducevano una vita serena in una villa poco fuori città. Alisson e sua moglie Natalia tra gli amici più cari in Inghilterra: cene in famiglia, ogni tanto qualche fine settimana senza bambini, tanto calcio, maestro di videogiochi e di Fifa, la passione dei maschi di casa (due) a cui da poco si è aggiunta la prima figlia femmina. Insieme dal 2012, il primo figlio nel 2021, la proposta di matrimonio nel 2022 e tre anni per organizzare tutto come nei loro sogni, senza Europei o Mondiali di mezzo. E poi, ancora: l'amore per la Sardegna e, in assoluto, quello per il mare; Liverpool come città dei sogni perché è lì che è diventato grande tanto da dire di non essere "mai stato così felice". Il calcio? L'amore di una vita, costellato di gol, vittorie e soddisfazioni: inizia a giocare in Portogallo, l'Atletico Madrid scommette su di lui a neppure 20 anni ma fatica ad esplodere. Fa avanti e indietro con il Porto ma è l'Inghilterra a cambiargli la vita. Decide di accettare il Wolverhampton, Rute lo segue e tutto cambia. Il Liverpool lo compra nel 2020 per 44 milioni di euro e in Premier segna 63 gol in 190 partite, a cui ne vanno aggiunti 15 in Europa. Vince tanto: il campionato inglese con il Liverpool, due Nations League con il Portogallo, due coppe di Lega inglese e una FA Cup.

La tripletta all'Atalanta e le parole di Paulo Fonseca

L'Atalanta lo ricorda bene, visto che alla squadra di Gasperini segnò una memorabile tripletta in Champions. Slot lo adorava, tanto da dire qualche mese fa: "Se potessi lo farei giocare sempre 90'", con Simeone non scattò il feeling, a scoprirlo però fu, al Pacos de Ferreira, Paulo Fonseca che di lui, disse: "Scommetterei tutto. Giocatore fantastico, ragazzo ancora di più". Parole che oggi, nel mondo del calcio, condividono in tanti. E magari, un giorno, racconteranno anche ai suoi tre bambini costretti a crescere senza il papà. No, Diogo Jota non è stato un uomo fortunato.