La Champions League cambia le regole: le novità della Uefa per tutte le competizioni europee

Attese novità importanti per il futuro delle competizioni europee UEFA . Dopo il cambio di format attuato nella scorsa stagione, con l'addio dei gironi per favorire la fase di campionato, dalla stagione successiva sono previste novità importanti per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta.

La nuova regola della UEFA sulla fase a eliminazione diretta

Come riportato da Calcio&Finanza, dalla stagione 2025-26 in Champions League, Europa League e Conference League, il piazzamento finale nella prima fase avrà un peso sempre maggiore. Le squadre teste di serie, cioè quelle classificate dal primo al quarto posto, disputeranno la gara di ritorno in casa nei quarti di finale. La prima e la seconda, invece, giocheranno in casa il ritorno anche in semifinale. Ciò differisce da quanto attuato prima, con l'alternanza casa-trasferta che dai quarti era stabilita da un sorteggio. Non solo: nel caso in cui una squadra testa di serie dovesse venire eliminata, la squadra che l'ha eliminata assume la sua posizione nel tabelone.