Van Gaal annuncia: "Ho sconfitto il tumore". E su Farioli...

Louis Van Gaal ha sconfitto il tumore. L'ex allenatore di Barcellona e Olanda, tra le tante, nel 2020 aveva scoperto di avere un cancro alla prostata che ha combattuto in questi ultimi anni. In un'intervista all'emittente olandese Rtl4, ha annunciato di essere guarito: "Il tumore non mi preoccupa più. Mi faccio controllare spesso, ma sta andando bene. Sto tornando sempre più in forma". Van Gaal ha poi parlato anche del periodo difficile della malattia: "Ho subito diverse operazioni. All'epoca andava tutto storto. Avevo problemi seri. Non ho mai provato un dolore simile. Era tutto terribile". L'ultima esperienza in panchina di Van Gaal si è conclusa ai quarti di finale del Mondiale del 2022 quando guidava l'Olanda. Ma, nonostante la malattia, le proposte per tornare in panchina non sono mancate: "Negli ultimi due anni mi è stato chiesto di allenare dei club. Non allenerò in un club perché non ho voglia di lavorare tutti i giorni".