Chiesa, ciao Liverpool: è pronto al grande rilancio

Federico Chiesa è pronto al grande rilancio. Lo sa bene, ormai: l'esperienza inglese è finita. Deve finire. Per tornare quello che era. E quindi via, resettare e dimenticare, probabilmente anche qualche consiglio sbagliato e una realtà, in questo momento, più grande di lui. L'ex Juve è sparito dai radar e Arne Slot, tecnico dei Reds, non l'ha convocato