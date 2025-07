Calcio in lutto: è morto Celeste Pin. La Fiorentina: "Rimarrà per sempre nella storia" 

Celeste Pin, la carriera e la vita post calcio

Pin, che ha vestito la maglia della Fiorentina per 200 volte, ha avuto una carriera di rilievo nella massima serie, totalizzando 263 presenze e 3 gol. Ha iniziato la sua carriera con la maglia del Perugia, per poi giocare anche con Verona e Siena. Memorabile la sua partecipazione con i viola alla finale di Coppa Uefa 1989/90, persa contro la Juventus. Dopo il ritiro a metà anni Novanta, Pin è rimasto a Firenze, dedicandosi al calcio giovanile come dirigente e allenatore in varie scuole calcio, l’ultima delle quali il Club Sportivo. Parallelamente ha lavorato con successo nel settore immobiliare. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo.

Il cordoglio della Fiorentina

"Il Presidente Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, Mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste. Oltre ad aver indossato i colori viola per lunghi anni come calciatore, Celeste è rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno in tutte le occasioni sia pubbliche che private ed è per questo che rimarrà, per sempre, nella storia gigliata", è il messaggio della Fiorentina per la scomparsa di Pin.