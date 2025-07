La moglie di Diogo Jota e il primo struggente messaggio social dopo la tragedia

Diogo Jota, la dedica della moglie ad un mese dalle nozze

La morte di Diogo Jota ha lasciato un vuoto enorme, per i tre figli e per la compagna con cui si era sposato il 22 giugno. Ad un mese dalle nozze Rute Cardoso, che non aveva lasciato messaggi sui social, tenendo come ultimi post proprio le foto del matrimonio, ha rotto il silenzio. E lo ha fatto con una dedica speciale per il marito. Una foto delle loro mani che si stringono e del loro primo ballo, accompagnate dall'emozionante scritta: "Ad un mese dal nostro 'nemmeno la morte ci separerà'. Per sempre, la tua branquinha".